Facebook'un kurucusundan sağlığa üç milyar dolar

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan gelecek on yıl içinde sağlık araştırmalarına üç milyar dolar bağış yapma sözü verdi.

Zuckerberg ve Chan San Fransisco'da düzenledikleri basın toplantısında nihai amaçlarının "yüzyılın sonuna kadar tüm hastalıkları tedavi etmek, önlemek ve kontrol altına almak" olduğunu söyledi.

Paranın, çiftin Aralık 2015'te kurdukları Chan Zuckerber İnisiyatifi tarafından dağıtılacağı belirtildi.

Teknoloji devleri son dönemde dikkatlerini sağlığa çevirmiş durumda.

Hafta başında Microsoft yapay zeka cihazlarını kullanarak kanseri "çözmeyi" amaçladığını söylemişti.

Google'ın DeepMind birimi de İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi NHS ile hastalıkları daha iyi teşhis etmek için bilgisayarların kullanılma yöntemlerini araştırıyor.

Zuckerberg şu anda hasta insanları tedaviye, hastalıklara çare bulmaktan 50 kat daha fazla para harcandığına dikkat çekti.

Zuckerberg araştırmalara yardımda üç ilkeye dikkat edileceğini söyledi ve bunları şöyle sıraladı;

Chan, mühendisler, bilgisayar uzmanları, kimyagerler ve diğer uzmanları bir araya getirecek Biohub adlı merkeze 600 milyon dolar yatırdıklarını da vurguladı.

Biohub başta iki proje üzerinde çalışacak. Bunlardan biri vücuttaki farklı hücreleri tanımlayan "haritalar" çizilmesini öngören Hücre Atlası projesi.

Diğeri de HIV, Zika, Ebola ve diğer yeni hastalıklara yönelik yeni testler ve aşılar geliştirilmesi için Salgın Hastalıklar İnisiyatifi.

Zuckerberg, 2100 itibariyle ortalama yaşam süresinin 100 yılı bulabileceğini söyledi.

Ancak Zuckerberg, bağışladıkları parayla hastalara uygulanabilecek yeni tedaviler bulunmasının yıllar sürebileceği uyarısında da bulundu.