Facebook, Zuckerberg'in maaşını açıkladı; yıllık 1 dolar alıyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, aldığı maaş konusunda oldukça mütevazı. Şirket

tarafından açıklanan yıllık raporda, Zuckerberg'in geçen yıl şirketten sadece sembolik olarak 1 dolar

maaş aldığı ortaya çıktı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Zuckerberg, bir önceki yıl ise maaş ve prim olarak 769 bin dolar almıştı. Bu, üst düzey bir yönetici için oldukça düşük bir meblağ olarak değerlendiriliyor.

Facebook'un kurucusu, 1 dolarlık maaş planını bir yıl önce açıklamıştı. Zuckerberg, bu hareketiyle

hayatını kaybeden Apple kurucusu Steve Jobs ile rekabet ediyor. Jobs da şirkette neredeyse hiç

para almadan çalışıyordu.

Zuckerberg'in aslında maaşa ihtiyacı yok. Amerikan Forbes dergisi, genç işadamının şu anki

servetini 26 milyar 700 milyon dolar olarak tahmin ediyor.

Facebook'un dünya genelinde 1 milyar 200 milyon civarında kullanıcısı var. Instagram ve Whatsapp'

ten sonra ‘Oculus Rift’ adlı sanal gerçeklik oluşturan gözlükleri tasarlayan Oculus firmasını da satın

alan Facebook, büyümeye devam ediyor. Firmanın borsada işlem gören hisse senetlerinin de

değeri artıyor. Geçen yıl iki kat artışla 55 dolara çıkan hisseler bugün 60 dolardan işlem görüyor.