Facebook'un kurucusu Zuckerberg, Bill Gates'i örnek alıyor

Sosyal medya devi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i örnek alarak, servetinin önemli bölümünü hayır işlerine harcamaya başlıyor. Kendisi ve eşinin adına yardım organizasyonu kuran Zuckerberg, 100 milyon dolar değerinde hissesini satıyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, servetinin önemli bölümünü hayır işlerine ayıran ve eşiyle kendisinin adını taşıyan “Bill&Melinda Gates Vakfı”nı kuran Bill Gates, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’e örnek oldu. Sosyal medya devinin patronu, 100 milyon dolar değerindeki hissesini satıp hayır işlerine bağışlayacak.

Çocukların eşitliğine destek

768 bin adetlik hisse bloğunun satışının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanıyor. Çocuğu olduktan bir süre sonra “insan potansiyelini geliştirme” amaçlı bir fon kuran Zuckerberk, 45 milyon doları bu fon için ayırmıştı. Mark Zuckerberg ve eşinin bu yardım organizasyonu ayrıca dünyadaki tüm çocukların eşit haklara ve şanslara sahip olmasına katkıda bulunma amacını taşıyor. Zuckerberg ve eşinin amacı, servetlerinin %99’unu hayır işlerine ayırmayı amaçlamış durumda.

Gates ailesi açlık ve hastalıkla mücadele ediyor

Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralarda bulunan, Microsoft kurucusu Bill Gates’in eşiyle birlikte 2000 yılında kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı, dünyanın geri kalmış bölgelerindeki açlık sorunuyla mücadele ediyor. Sıtma, hepatit B, kızamık, boğmaca, sarı humma, çocuk felci ve zatürre gibi hastalıklarla mücadele eden vakıf, bugüne kadar milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Tahminlere göre, Gates ailesi 2019’a kadar 5 yaşın altında 7,6 milyon kişinin hayatını kurtarmış olacak. Farklı kurum ve kişilerden de bağış alan vakfa Bill Gates, servetinin 28 milyar dolarlık bölümünü bağışladı.

Bununla birlikte, Bill Gates’in eşi Melinda; milyarder Warren Buffet’la ve bazı Amerikalı zenginlerin katkılarıyla “The Giving Pledge”i kurdu. Bu organizasyona da şu ana kadar 357 milyar dolar bağış toplandı. Bu vakfın faaliyetleri sayesinde ilaç ve aşı fiyatları düşürüldü. Gates, çocuk felci aşısı şirketlerine 200 milyon dolar yardımda bulundu.