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BBC Türkçe

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg: Hata yaptık

Cambridge Analytica'nin 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması üzerine Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ilk açıklamasında 'hata yaptıklarını' kabul etti ve verilerin izinsiz kullanılmaması için düzenlemeler geti

29 Nisan 2018 20:30

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 50 milyon kullanıcı profiline ait verilerin Cambridge Analytica veri şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıkması üzerine olayla ilgili Çarşamba günü yaptığı ilk açıklamada "Hata yaptık" dedi.

Zuckerberg, Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada yaptıkları hataların, kullanıcıların verilerinin analiz şirketinin eline geçmesine neden olduğunu belirtip "Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var, eğer bunu yapamıyorsak sizi de hak etmiyoruz demektir" mesajı paylaştı.

Açıklamada, "Tam olarak ne olduğunu anlamak ve tekrar yaşanmasına engel olmak için neler yapılması gerektiğini inceliyordum. İyi haber, buna engel olmak için gerekli adımlar yıllar önce zaten atılmıştı. Ama yine de hata yaptık" dendi.

Zuckerberg, verileri elde etmek için Facebook'ta kişisel bir test uygulaması açan ve bu verileri daha sonra Cambridge Analytica'ya veren akademisyen Aleksandr Kogan'ın yaptıklarından Guardian gazetesi aracılığıyla haberdar olduğunu, kullanıcıların izni olmadan veri paylaşımının şirket politikalarının ihlali sayıldığını söyledi.

Facebook'un kurucuzu Zuckerberg, Kogan'ın erişiminin kesildiği ve Cambridge Analytica ile Kogan'dan bu verileri silmelerini istediklerini, verilerin silinmediğini ise geçen hafta Guardian, New York Times ve Channel 4'un haberlerinden öğrendiklerini ifade etti.

"Aleksandr Kogan, Cambridge Analytica ve Facebook arasındaki güvenin suiistimal edildiğini" söyleyen Zuckerberg bunun aynı zamanda "Facebook ve verilerini Facebook'la paylaşan kullanıcılar arasındaki güvenin de suiistimal edilmesi" anlamına geldiğini yazdı.

Açıklamada Facebook'un atacağı adımlar şöyle sıralandı:

Zuckerberg gelecekte yapacaklarıyla ilgili de şunları söyledi:

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