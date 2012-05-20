Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg evlendi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg evlendi.



28 yaşındaki Zuckerberg, hayatını 9 yıldan uzun süredir birlikte olduğu 27 yaşındaki Priscilla Chan ile birleştirdi. California eyaletinin Palo Alto kentindeki evinin bahçesinde düzenlenen düğün törenine 100'e yakın konuk katıldı.

Düğünün konuklar için sürpriz olduğu, misafirlerin California Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden pazartesi günü mezun olan Chan'in mezuniyet kutlamasına geldiklerini sandıkları belirtildi.

Şirketin sözcüsü, Zuckerberg'in geline kendi tasarımı ''basit bir yakut yüzük taktığını'' söyledi.

Facebook'u 2004 yılında kuran Zuckerberg, Time dergisi tarafından 2010'da yılın adamı seçilmişti.