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Eğitim

Facebook'un hisseleri sert düştü

New York, 12 Ocak, (DHA)- Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, uygulamanın haber akışı filtresini, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaştığı içeriğe öncelik vermesi için değiştirileceğini ve yayıncılardan ve markalardan gelen içerik

12 Ocak 2018 22:21

New York, 12 Ocak, (DHA)- Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, uygulamanın haber akışı filtresini, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaştığı içeriğe öncelik vermesi için değiştirileceğini ve yayıncılardan ve markalardan gelen içerik miktarını azaltacağını açıkladı. Fakat bu açıklama şirketin hisselerinin düşmesine yol açtı, hisseler yüzde 6’ya varan değer kaybı yaşadı. Facebook bu açıklama neticesinde piyasa değerinden yaklaşık 23 milyar dolar değer kaybı yaşadı. Zuckerberg\'in açıklanmasından önce, yüksek seviyelere sahip olan hisseler bu açıklama ile adeta yere çakıldı.  

Uygulamada yapılacak güncelleme ile aile ve arkadaşlarla paylaşılmak istenen içerikler daha yukarıda görünecek. Paylaşım ve diyalogları tetikleyen içeriklere daha fazla yer verilmesi planlanırken, yayıncı kuruluşlar ve reklam verenlerin videolarının daha az gösterilecek olması, reklam veren şirketlerin reklam gelirlerinin düşebileceği endişesini taşıdığından, hisselerin düştüğü tahmin ediliyor.

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