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Yaşam

Facebook'un güvenlik hatası

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcılarını oldukça kızdıracak bir hataya imza attı.

05 Nisan 2010 03:00

T24- Yarım saat boyunca kullanıcıların gizli olan e-mail'lerini açık hale getiren Facebook, kullanıcılardan gelen yoğun tepki üzerine e-mail adreslerini tekrar gizli hale getirdi.


400 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısı bulunan Facebook, geçtiğimiz Salı günü büyük bir hata yaptı ve kullanıcıların gizlediği e-mail'leri herkesin erişimine açık hale getirdi. Böylece Facebook'taki kullanıcılar, arkadaş listesinde bulunmayan kişilerin e-mail'lerini yaklaşık 30 dakika süresince görüntüleyebilme şansına sahip oldu.


Yaptığı hatayı kullanıcılardan gelen yoğun tepki üzerine fark eden ve hatasını kabul eden Facebook, e-mail'leri tekrar gizledikten sonra olayın tamamen güvenlik yapılandırmasıyla ilgili olduğunu ve sistemlerinde meydana gelen bir problem nedeniyle e-mail'lerin açık hale geldiğini açıkladı.

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