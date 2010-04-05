Facebook'un güvenlik hatası

T24- Yarım saat boyunca kullanıcıların gizli olan e-mail'lerini açık hale getiren Facebook, kullanıcılardan gelen yoğun tepki üzerine e-mail adreslerini tekrar gizli hale getirdi.
400 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısı bulunan Facebook, geçtiğimiz Salı günü büyük bir hata yaptı ve kullanıcıların gizlediği e-mail'leri herkesin erişimine açık hale getirdi. Böylece Facebook'taki kullanıcılar, arkadaş listesinde bulunmayan kişilerin e-mail'lerini yaklaşık 30 dakika süresince görüntüleyebilme şansına sahip oldu.
Yaptığı hatayı kullanıcılardan gelen yoğun tepki üzerine fark eden ve hatasını kabul eden Facebook, e-mail'leri tekrar gizledikten sonra olayın tamamen güvenlik yapılandırmasıyla ilgili olduğunu ve sistemlerinde meydana gelen bir problem nedeniyle e-mail'lerin açık hale geldiğini açıkladı.