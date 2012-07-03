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Facebook’un eşcinsel kurucusu evlendi

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg Mayıs ayında evlendiği eşi Priscilla Chan ile şirketin kurucularından Chris Hughes’un düğününe katıldı

03 Temmuz 2012 14:46

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg eşiyle birlikte şirketin kurucularından Chris Hughes’un düğününe katılmak için New York’taydı. Hughes uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla hayatını birleştirdi.
 
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg Mayıs ayında evlendiği eşi Priscilla Chan ile şirketin kurucularından Chris Hughes’un düğününe katıldı.

Uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Sean Eldridge ile New York’ta evlenen Hughes konuklarını 2011 yılında 5 milyon dolara satın aldığı evinde ağırladı.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre düğünün konukları arasında Zuckerbergler’in yanısıra Ivanka Trump, Arianna Huffington ve siyaset dünyasından isimler yer aldı.

Zuckerberg’in Harvard Üniversitesi’ndeki oda arkadaşı olan ve Facebook’un kurucuları arasında yer alan Hughes bir dönem şirketin sözcülüğünü yaptı.

Hughes şimdi satın aldığı bir derginin baş editörü ve yayıncısı olarak görev yapıyor.

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