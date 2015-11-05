Facebook'un 3. çeyrek geliri yüzde 41 arttı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook yılın üçüncü çeyreğinde 4,5 milyar dolar gelir ve 896 milyon dolar net kar elde etti. Şirketin beklentileri geride bırakan üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 arttı.

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu New York Borsası'nın kapanışını takiben kamuoyuyla paylaştı.



Buna göre, Facebook 30 Eylül'de biten üçüncü çeyrekte 4,5 milyar dolar gelir ve 896 milyon dolar (hisse başına 0,57 dolar) net kar elde etti. Piyasaların beklentisi ise şirketin 4,37 milyar dolar gelir ve 817 milyon dolar (hisse başına 0,52 dolar) net kar açıklayacağı yönündeydi.



Facebook'un beklentileri aşan üçüncü çeyrek geliri ve net karı, böylece geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 11 artmış oldu. Şirket, 2014'ün üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar gelir ve 806 milyon dolar net kar açıklamıştı.



Finansal raporda, ayrıca Facebook'un mobil reklam gelirlerinin, toplam reklam gelirinin yüzde 78'ini oluşturduğu kaydedildi. Söz konusu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 66 seviyesindeydi.



Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, "İyi bir çeyrek geçirdik ve birçok şeyi tamamladık" ifadesini kullandı.

Aktif kullanıcıların sayısı 1,55 milyara ulaştı

Üçüncü çeyrekteki aylık aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 1,55 milyara ulaşan Facebook'un, bir milyarı aşkın kullanıcısının da siteyi her gün ziyaret ettiği duyuruldu.

Bunların ortalama 894 milyonunun, hesaplarına akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarından giriş yapması dikkati çekerken, Facebook kullanıcıları, aynı zamanda, günde 8 milyonu aşkın video izleyerek, sitenin yeni bir rekor kırmasını sağladı.

Şirketin hisseleri, kapanıştan sonra gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 0,2 değer kazandı. Analistler, beklentileri aşan bilançonun şirketin hisselerindeki asıl yansımalarının yarın görüleceğine işaret ediyor.