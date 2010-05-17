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Yaşam

Facebook'u bırakma günü!

Sosyal ağın, kişisel bilgilerin korunmasına özen göstermediğini iddia eden protestocular 31 Mayıs'ı Facebook'tan ayrılma günü ilan etti.

17 Mayıs 2010 03:00

T24 - Sosyal ağın, üyelerinin yüklediği kişisel bilgilerin korunmasına yeterli özeni göstermediğini iddia eden protestocular 31 Mayıs'ı Facebook'tan ayrılma günü ilan etti.

En geniş sosyal ağ Facebook’taki kişisel ayarların ‘ayarlanamayacak’ kadar karışık hale getirilmesine tepkiler büyüyor. Site yönetiminin paylaşımı azami kılmak için sınırlandırma ayarlarını zorlaştırmasını protesto edenler, Facebook’u terketme kampanyaları yürütmeye başladı.

Facebook’un üyelik ayarları, son yapılan değişikliklerle neredeyse ‘anayasa’ metni kadar uzun hale geldi; toplam 50 ana ayar altında 170 seçenek bulunuyor. Firmanın bu yolla üyelerin kendi profillerini kısıtlama hakkına getirdiği engeller, mahremiyete ve özel bilgilere saygısızlık olarak yorumlanıyor. Bunu protesto etmek için oluşturulan gruplara son olarak Quitfacebookday.com sitesi de eklendi.

‘Facebook’u Bırakma Günü’ olarak 31 Mayıs’ı tespit eden site kurucuları, kişilerden Facebook’u bırakacaklarına dair gönüllü taahhüt ve sembolik imza alıyor. Sitenin ilk iki günde imzacı sayısı 3 bine yaklaşmış durumda.

Geçen ay bir grup ABD’li senatör Facebook’u kişisel bilgilerin korunması konusunda daha titiz ve yasalara uygun hareket etmeye davet etmişti. ABD ve AB’de pek çok sivil haklar örgütü de benzer şikayetler dile getiriyor.

Facebook’ta geçenlerde devreye sokulan yeni bir özellikle, Facebook'a dahil olmayan başka siteler (Facebook’un anlaştığı üçüncü taraflar), ağ üyelerinin yorumlarını o kişinin onayını almadan kendi sayfalarına taşıyabiliyor.


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