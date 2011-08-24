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Yaşam

Facebook'tan yeni uygulamalar  İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2011 05:00

-Facebook'tan yeni uygulamalar  İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Sosyal paylaşım ağı Facebook,  profil, paylaşım ve etiketleme araçlarında bazı yenilikleri devreye soktu. Yapılan geliştirmeleri blog sayfasından duyuran Facebook, değişen özelliklerin kısa sürede tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde uygulamaya geçirildiğini bildirdi. Facebook, ''profil'' sayfasına eklenen yeni araç ve satır içi menüler sayesinde kullanıcıların profil sayfalarını daha kolay düzenleyebilmelerine ve sayfalarının kimler tarafından nasıl görüneceği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmelerine olanak tanıyor. Bugüne kadar ''hesap ayarları'' sayfası üzerinden birkaç adımda değiştirilebilen profil ayarları, artık yeni yapısı ile Facebook kullanıcılarının profillerindeki her yeni fotoğraf ya da gönderinin kimler tarafından görüntülenebileceğini anında belirleyebilmesini sağlıyor. Bir diğer yenilik ise Facebook kullanıcılarının geçmişte yayımladıkları bir durum güncellemesini kimlerin görebileceğini sonradan da değiştirebilmesi. Kullanıcılar eski bir durum güncellemesinin daha kısıtlı bir grup tarafından görüntülenmesini ve dolayısıyla bazı kullanıcıların haber kaynaklarından çıkmasını sağlayabiliyor. Artık bir Facebook kullanıcısının başka bir kullanıcı tarafından etiketlendiği bir fotoğraf ya da gönderi, kendi onayı olmadan profilinde görüntülenmeyecek. Yenilenen ayarlara göre herhangi bir kullanıcı bir fotoğraf ya da gönderide etiketlendiğinde bu bilgi kullanıcının ''bekleyen gönderiler'' duvarına ekleniyor. Kullanıcı, ''bekleyen gönderiler'' duvarındaki etiketlemeleri onaylamayarak kendisinin etiketlenmesini engelleyebiliyor. Ayrıca artık kullanıcılar Facebook'ta arkadaşları olmayan ama Facebook kullanıcısı olan iş arkadaşları gibi tanıdıklarını da etiketleyebiliyor. Facebook kullanıcıları bulundukları konumu/mekanı ya da gittikleri veya gidecekleri yerleri durum güncellemelerinde bildirebiliyor. Önceden olduğu gibi konum/mekan bildirimi sadece Facebook'un akıllı telefon uygulamaları üzerinden değil, bilgisayar üzerinden de yapılabiliyor.

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