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Facebook'tan yeni rekor

1 milyardan fazla kullanıcısı olan Facebook, aynı gün içinde 1 milyar kişinin online olmasıyla yeni bir rekor kırdı

29 Ağustos 2015 20:48

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg’in profili üzerinden yaptığı açıklamaya göre dev sosyal ağ önemli bir kilometre taşını geride bırakarak bir günde tam 1 milyar tekil ziyaretçi sayısına ulaştı. Zuckerberg başarı için ‘tüm dünyayı birbirine bağlamanın sadece başlangıcı’ yorumunu yaptı.

Ekim 2012’de ilk defa bir milyar kayıtlı kullanıcı sayısına ulaşan Facebook’un şu andaki kullanıcı sayısı ise 1,5 milyar kişi.
Bu trafiğe bakıldığında Facebook’un neden yeni internet teknolojilerini yatırım yaptığı anlaşılabiliyor: Drone’lar, lazerler veya uydular yardıma yetişmezse yakın gelecekte altyapı yetmeyebilir.

Özetle, dünyanın yedide biri artık her gün Facebook’a giriyor ve Facebook hesabını kontrol ediyor, Facebook kontaklarıyla iletişim kuruyor, Facebook’taki paylaşımları okuyor ve daha da önemlisi Facebook’taki reklamları tıklıyor.

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