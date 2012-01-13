Facebook'tan yeni özellik: Arkadaşınla Dinle



T24 - Facebook, sağ tarafta yer alan sohbet kutusu üzerinde gerçek zamanlı bir özellik devreye aldı. Bu sayede birçok kişi aynı anda müzik dinleyebiliyor.



Sosyal ağın resmi blogundan yaptığı duyuruya göre, “Listen With Friends” (Arkadaşınla Dinle) özelliği sayesinde Facebook kullanıcıları sadece bir tuşa basarak senkronize ettikleri Spotify ya da Rdio uygulamasıyla gerçek zamanlı müzik dinleyebilecek.



BTnet'in haberine göre; uygulamanın çalıştıılmasıyla şarkının istediğiniz kısmını ya da tamamını aynı anda dinleyebiliyorsunuz. Turntable.fm adresindekine benzer bir uygulamanın devreye girmesiyle Facebook kullanıcısı DJ gibi hareket ediyor. Spotfy ya da Rdio arayüzünden şarkı seçiliyor ve en fazla 50 kişi aynı anda şarkıyı dinleyebiliyor. Dinlenen şarkılar ve yapılan değişikler de profillerde görülebiliyor.





Nasıl çalıyor?



Sağ tarafta yer alan sohbet sütununda Spotify ya da Rdio üzerinden müzik dinleyen 'arkadaş'ların yanında bir nota işareti çıkıyor. Bu işarete tıklandığında dinlenen şarkıya ortak olunabiliyor, başka bir şarkı da belirlenebiliyor.



Böylece dinlediklerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak bir nevi radyo yayını yapabilmenin yası sıra birçok kişiyi aynı anda müzik dinlemeye davet edebiliyorsunuz.







