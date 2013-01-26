Facebook'tan, Twitter'a yeni darbe!..

Facebook ve Twitter arasındaki ‘Soğuk Savaş’ devam ediyor. Facebook, Instagram fotoğraflarının paylaşımını Twitter’da engelledikten sonra yeni bir darbeyle Twitter kullanıcılarını kızdırdı.



Facebook ve Twitter arasındaki rekabet hız kesmiyor. Yeni video paylaşım uygulaması ‘Vine’ı hayata geçiren Twitter, Facebook’tan yeni bir engelle karşılaştı.

Twitter’ın Ekim ayında satın aldığı ‘Vine’, 140 karekterlik mesajların yanında kısa video paylaşma imkanı sunuyor. ‘Vine’ her ne kadar Twitter tarafından satın alınmış olsa da, arkadaş eklenebilen, kendine özel ana sayfası olan ayrı bir sosyal platform. Ancak Facebook, Twitter’ın sahip olduğu platformdan oldukça rahatsız olmuş gözüküyor.

Twitter CEO’su Dick Costolo’nun ‘yemek tarifi’ paylaştığı videoyla hayata geçen ‘Vine’ daha ilk haftasında Facebook tarafından bloklandı. Sosyal medyada oluşan tepkiler üzerinde Facebook resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

‘Vine’ ve Twitter isimlerinin geçmediği açıklamada Facebook, “Bugüne kadar birçok uygulamaya erişimde büyük katkılarımız oldu. Ancak taklitçi, kendilerini büyütmek için Facebook’u kullanan ama Facebook’a faydası olmayan uygulamalara karşı yeni politikamızı yakında açıklayacağız” dedi.

Facebook ve Twitter arasındaki savaş 2010 yılına dayanıyor. İlk olarak Facebook’un Twitter üzerinden kullanıcıların ‘arkadaş listelerine’ erişimini engellemesiyle başlayan savaş, Temmuz ayında Twitter’ın Instagram üzerinden ‘Twitter arkadaşlarını bul’ seçeneğini kaldırtmasıyla devam etmişti.

Facebook’un Instagram’ı satın almasıyla devam eden savaş, Instagram fotoğraflarının Twitter’da engellenmesiyle son bulmuştu. Twitter ise karşılık olarak kendi fotoğraf uygulamasını hayata geçirdi.

Dünyanın en büyük iki sosyal medya ağının arasındaki rekabetin sebebi ise birbirlerinin büyümesini engellemek olduğu düşünülüyor. Her iki sosyal ağ için, her bir profilin ve takip ettikleri kişinin ayrı bir değeri var. Facebook ve Twitter, kullacılarının bilgilerini kendilerine saklayarak daha etkili reklam geliri elde etmek istiyor.

Twitter’ın ise Facebook’a karşı bir sonraki hamlesi merak konusu.