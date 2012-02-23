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Bilim / Teknoloji

Facebook'tan Türkiye'ye özel Atatürk ve PKK filtresi!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un fotoğraf ve mesaj içeriğiyle ilgili politikası basına sızdı.

23 Şubat 2012 17:45

 

T24 - Facebook yöneticilerinin hazırladığı ancak gizli tutulan bazı bilgiler basına sızdı. Sızan bilgiler arasında Facebook'un Türkiye'ye özel bir filtreleme yaptığı ortaya çıktı.
 
Daily Mail'in haberine göre, haksızlığa uğradığını düşünen eski bir Facebook çalışanı tarafından sızdırılan "kural kitabı"nda, Atatürk'e görsel ve yazılı hakaretlerin tamamı, "Kürdistan" haritası ve PKK'ya destek veren mesajlar yasaklanan içerikler arasında yer alıyor.
 
Bilgileri basına veren Amine Derkaoui isimli Fas asıllı kişinin, saatte 1 dolara çalıştırıldığı belirtildi.
 
"Kural kitabı"nın "IP kısıtlamaları ve uluslararası uyumluluk” başlıklı bölümünde yer alan maddeler şöyle:
 
- Holokost'u (Yahudi Soykırımı) inkar etmek
- Atatürk'e görsel ve yazılı hakaretlerin tamamı
- Kürdistan haritaları (Türkiye)
- Türk bayrağı yakılması
- PKK'ya destek
- Abdullah Öcalan'la ilgili içerik 
 
 

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