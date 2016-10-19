Facebook'tan Türk öğrenciye ödül

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü doktora öğrencisi, yabancı üniversitelerden arkadaşlarıyla yaptığı çalışma ile Facebook tarafından yılda bir düzenlenen internet savunma ödülünü kazandı.

Ödül sitesinden yapılan duyuruda, EÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Urfat Nuriyev'in doktora öğrencilerinden Erdem Alkım'ın, Centrum Wiskunde & Informatica'dan Leo Ducas, Infineon Technologies AG'den Thomas Pöppelmann ve Radboud Üniversitesinden Peter Schwabe ile ortak yaptığı çalışmayla Facebook tarafından yılda bir düzenlenen 2016 yılı internet savunma ödülünü kazandığı belirtildi.

Prof. Dr. Nuriyev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kuantum bilgisayarlarının üretilmesiyle kullanılan şifreleme yöntemlerinin dayandığı temel problemlerin rahatlıkla çözülebilecek olmasının, bilim insanlarını farklı temellere dayanan güvenlik sistemleri üzerinde çalışmaya sevk ettiğini kaydetti.

Alkım'ın çalışma arkadaşlarıyla yaptığı bu çalışmayla internet sitelerindeki "https" öneki ile gösterilen güvenli internet erişimi sisteminin kuantum bilgisayarların üretilmesi sonrasında bile güvenli olarak kullanılmasına olanak sağladığını kaydeden Prof. Dr. Nuriyev şunları ifade etti:

"Gerek algoritmanın güvenlik seviyesi gerekse uygulamasının verimliliği bu çalışmanın ilgi görmesine sebep olmuştur. Çalışma ilk olarak Google tarafından kuantum bilgisayarların oluşturulmasından sonraki döneme ön hazırlık amacıyla günümüz güvenlik çözümlerinin yanında kullanılmıştır. Daha sonrasında TOR Projesinin aynı şekilde bu sistemi günümüz sistemleriyle birlikte uygulamasının ardından, akademik bildiri olarak hazırlanan çalışma USENIX Security 2016 konferansına sunulmak üzere kabul edilmiş ve bu konferans sırasında Facebook tarafından internetin daha güvenli bir ortam haline getirilmesinde önemli katkı sağlayan yayınları desteklemek için oluşturduğu 'Internet Defense Prize' ödülüne layık görülmüştür."