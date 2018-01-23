Facebook'tan terör ve nefretle mücadele hamlesi

Facebook, ağ üzerindeki nefret söylemi ve terör propagandasıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yasa dışı içerikleri değerlendirmek ve silmekle görevli çalışanlarının sayısını iki katına çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Facebook CEO'su Sheryl Sandberg, salı günü Brüksel'de düzenlenen resmi bir Facebook etkinliğinde bir konuşma gerçekleştirdi. Sandberg, AB'nin veri koruma ve nefret söylemiyle ilgili katı düzenlemelerinden ötürü geçmişte birtakım sorunlar yaşayan Facebook'un AB'yle işbirliği yapma konusunda duyduğu istekliliği dile getirdi.

"Teknolojimizin istismar edilmesini durdurmak için yeterince çalışmadık" diyen Sandberg, "Platformlarımızın yararlarını maksimize etmek için çok iş yaptık ama olumsuzlukları minimize etmek için çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Evrensel bir tanım yok"

Facebook'un halihazırda güvenlik konularından sorumlu 10 bin kişi istihdam ettiğini aktaran Sandberg, şirketin bu rakamı yıl sonuna kadar 20 bine çıkaracağını kaydetti. Sandberg, bu hamlenin amacının "internette paylaşılan yasa dışı içeriğin daha iyi izlenmesi ve kaldırılması" olduğunu belirtti.

"Nefret söylemiyle ilgili evrensel bir tanımın" mevcut olmamasından ötürü bu meselenin "karmaşık" olduğuna vurgu yapan Sandberg, "Fakat her zaman daha iyisini yapabiliriz" dedi.

Şu ana kadar AB, sosyal medya platformlarını regüle etmekten kaçınmış ve internette faaliyet gösteren şirketleri yasa dışı içeriği kaldırma işini kendilerinin yapması çağrısında bulunmuştu. Ancak Avrupa Komisyonu bu ay, şirketler bu regülasyonu yapmayı başaramadıkları takdirde "kuralları sertleştirebileceklerini" açıklamıştı.

dpa/Reuters/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe