Facebook'tan sevgili arıyor

Önümüzdeki hafta "Çığ Gibi" isimli şarkısına klip çekecek olan Ebru Polat, klibinde oynayacak partnerini facebook'tan arıyor.







Facebook'una "Klibimde benimle oynayacak erkek aranıyor" yazan Ebru Polat'a bir günde 400 bin kişi talip oldu. Şaşkınlık içinde kalan Polat, "Doğrusu bu kadar çok talep olacağını düşünmemiştim. Klibi çekeceğimiz güne kadar başvuranların sayısının kaç olacağını tahmin bile edemiyorum. En ilginç olanı da oynamak isteyenlerin içinde doktorlardan avukatlara kadar herkes var. Her kesime hitap ediyorum demek ki, bu çok hoşuma gitti" dedi.