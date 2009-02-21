T24 LogoT24 Logo
Magazin

Facebook'tan sevgili arıyor

Önümüzdeki hafta "Çığ Gibi" isimli şarkısına klip çekecek olan Ebru Polat, klibinde oynayacak partnerini facebook'tan arıyor.

21 Şubat 2009 02:00

Önümüzdeki hafta "Çığ Gibi" isimli şarkısına klip çekecek olan Ebru Polat, klibinde oynayacak partnerini facebook'tan arıyor.
 


Facebook'una "Klibimde benimle oynayacak erkek aranıyor" yazan Ebru Polat'a bir günde 400 bin kişi talip oldu. Şaşkınlık içinde kalan Polat, "Doğrusu bu kadar çok talep olacağını düşünmemiştim. Klibi çekeceğimiz güne kadar başvuranların sayısının kaç olacağını tahmin bile edemiyorum. En ilginç olanı da oynamak isteyenlerin içinde doktorlardan avukatlara kadar herkes var. Her kesime hitap ediyorum demek ki, bu çok hoşuma gitti" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24