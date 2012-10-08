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Bilim / Teknoloji

Facebook'tan sevdiklerinize sarılın

ABD’li üniversite öğrencisi Melissa Chow, ‘giyilebilir’ sosyal medya projesi tasarladı

08 Ekim 2012 22:37

ABD’de bir öğrenci, sosyal medyadan ilham alarak kıyafet tasarladı. Üniversite öğrencisi Melissa Chow’un tasarladığı ‘Like-A-Hug’ adlı yelek, Facebook profilinizde paylaştığınız fotoğraf, video ve durum güncellemeleri beğeni aldığında size sarılacak.

ABD’li üniversite öğrencisi Melissa Chow, ‘giyilebilir’ sosyal medya projesi tasarladı. ‘Like-A-Hug’ adlı yelek, Facebook’ta fiziksel uzaklığı ortadan kaldırarak beğeni aldığınız paylaşımlardan sonra size sarılıyor.

Daily Mail’in haberine göre, yeleği giyen kullanıcının profilindeki paylaşımlar beğeni topladıkça yelek havayla şişip sarılma hissi uyandırıyor.

Projenin yaratıcısı Chow, uzun mesafeli ilişkilerden yola çıktığını ve Skype üzerinden yapılan konuşmaların sınırlı olmasının tasarımının şekillenmesinde rol oynadığını söyledi.

Chow, “Daha sonra fikir üzerinde oynadık ve kablosuz ağ teknolojisiyle sarılmak neden mümkün olmasın diye düşündük. Yelek; gerçek bir sarılma anındaki sıcaklığı, desteği ve sevgiyi hissetmemizi sağlıyor” sözleriyle projenin gelişimini açıkladı.

Kullanıcının Facebook sayfasına gelen bir beğeni, cep telefonu aracılığıyla yeleğe sinyal gönderiyor. Yelek, bu sayede havayla şişip vücudu sarıyor. Yelek belli bir süre sonra tekrar eski haline geri dönüyor.

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