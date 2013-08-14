Facebook'tan 'sesli tercüme' hamlesi

Facebook, satın aldığı 'Jibbigo' şirketi ile 25'ten fazla dilde 'anlık sesli tercüme' yapmak için çalışmalara başladı. Bu çalışmalar sayesinde Facebook'ta mesajlaşan farklı dili kullanan iki kullanıcı arasında çok rahat sohbet edilmesi sağlanacak.

12 yıl önce kurulan Mobile Technologies’in 2009 yılında kullanıma açtığı Jibbigo, hem online, hem de offline olarak sesli tercüme yapabilen ilk mobil uygulama olarak anılıyor. iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılbilir durumda olan uygulama farklı dilleri sesli olarak tercüme yapabiliyor. Örneğin; İngilizce bilmeyen bir İspanyol Jibbigo kullanıcı internetin olmadığı yerlerde bile anlık sesli çeviri gerçekleştirebiliyor. Ses tanıma teknolojisi sayesinde rakip tercüme uygulamalarına fark atan Jibbigo, özellikle kendi ülkesi dışında bulunan turistler ve sağlık görevlileri tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Jibbigo şu anda 25’ten fazla diller arası tercüme yapılabiliyor.

Hem Facebook, hem de Jibbigo tarafından duyurulan bu gelişme ile birlikte artık sosyal ağ devi tüm dünya ile daha rahat iletişim kurabilmek için çok önemli bir adım atmış oldu. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmış durumda değil. Ancak konuyla ilgili Facebook adına açıklama yapan Tom Stocky, Jibbigo satın almasının şirket için uzun vadeli bir yatırım olduğunu söyledi. Paylaşılan bilgilere göre Facebook, Jibbigo’yu bir altyapı olarak kullanarak kendi servislerine uyumlu hale getirecek. Söz konusu altyapının kullanılmasıyla beraber Facebook’taki sohbetleri iki farklı dili konuşan kullanıcıları arasında gerçekleşebilecek. Yapılacak konuşmaların tercümesinin anlık olarak yapılması sosyal ağlardaki kullanıcılar arasındaki etkileşimin daha fazla artmasını sağlayacak.