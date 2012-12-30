Facebook'tan özel yeni yıl uygulaması

Facebook, yeni yıl hazırlıkları kapsamında yepyeni bir uygulama geliştirdi. Buna göre, önceden belirlenen kişilere yazılacak yeni yıl kutlama mesajları tam gece yarısında otomatik şekilde ve özel mesaj yoluyla gönderilecek.

Cihan Pehlivan'ın log.com.tr'de yer alan haberine göre, Facebook'un bu yeni uygulaması ile kullanıcılar, olası unutkanlıkların önüne geçerek, tebrik mesajlarını tam vaktinde iletebilecek.

Yazılıma erişim izni verilmesiyle açılan ekrandaki listeden isimlerin üzerlerine tıklayarak arkadaşlarınızı seçmeniz istenecek. Ardından söylemek istenilen isimleri yazıp profilden ya da bilgisayardan fotoğraf da eklenebilecek.



