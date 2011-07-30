Facebook’tan organ ticaretine 22 gözaltı

T24 - İstanbul polisine 7 ay önce, Facebook’ta yayınlanan organları alınmış bir çocuk cesedi fotoğrafını da içeren ihbar geldi. Başlatılan araştırmayla, internet üzerinden 10 bin ile 300 bin liraya organ nakli için ‘alıcı’lar için ‘verici’ bulan çeteye ulaşıldı. Dün yapılan operasyonla, biri profesör 5 doktor da dahil 22 kişi gözaltına alındı.



İstanbul’da, para karşılığı böbrek nakli yaptırmak isteyen kişilere dokuları uyan kişileri sahte belgelerle akraba gibi göstererek böbrek nakli yapan çete çökertildi. 7 ay önce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelen bir ihbarda, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta organ mafyası tarafından organları alınmış bir çocuğun cesedinin fotoğrafı bulunduğu belirtiliyordu. Fotoğrafı Facebook’ta bulan ekipler, parçalanan cesedin yasal yollardan organları bağışlanan bir çocuğa ait olduğunu belirledi.

Sahte akrabalık düzenlediler



Polis, bu konuyu araştırırken bazı hastanelerde yasadışı organ nakli yapıldığı ile ilgili ipuçlarına ulaştı. İddiaya göre, çete, işsiz ve paraya ihtiyacı olan kişileri hedef alıyordu. Bu kişilere böbrek başına 10 bin ile 300 bin TL’ye kadar ödeme yapılıyordu.



Böbrek dokuları uyuşan kişiler, sahte belgelerle akraba gibi gösteriliyordu. Nakillere aracılık yapan kişiler nakil başına komisyon alıyordu. Facebook ve internet üzerindeki diğer sosyal paylaşım sitelerinde “Sahibinden satılık böbrek” ilanı veren kişiler de sahte belgelerle 4’üncü dereceye kadar akraba yapıldı ve nakiller gerçekleşti. Çetenin para karşılığı anlaştığı nakilleri, bazı hastanelerdeki doktorlar gerçekleştiriyordu.







Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, ekipler dün saban erken saatlerde operasyon başlattı.

Bazı ‘alıcılar’ gözaltında



Aralarında organ nakli konusunda isim yapmış olan Prof. Dr. A.G. ile 5 doktor, özel bir hastanenin organ nakli koordinatörü ve bir hemşirenin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında böbrek nakli yaptırmak isteyenler de var. 22 kişi sorgulanmak, yapılan aramalarda el konulan bilgisayarlar ve belgeler de incelenmek üzere emniyete getirildi.





