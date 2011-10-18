Facebook'tan 'Meleklere bir şey olmaz' desteği



T24 - Kısa süre önce göğüs kanseri teşhisi konan usta oyuncu Vahide Gördüm; tedavi süresince rol aldığı dizi ve filme kısa bir ara vereceğini açıklamıştı. Vahide Gördüm'e bu konuda en büyük destek ise çekimleri halen Eskişehir'de süren 'Ayhan Hanım' filminin yapımcısından geldi.





Çekimlere ara verdiler



Yapımcı firma olan CRVD Film; ayhanhanim. com sitesi üzerinden şu duygusal açıklamayı yaptı: "Sevgili Vahide'mizin hücreleri biraz yaramazlık yaptı. Zamana ve mücadeleye ihtiyacı var. Bizim görevimiz onun yanında olmak. O yaramaz hücreleri ile barışana kadar çekimlere ara veriyoruz." Bu açıklama; filmin Facebook sayfasında ise "Meleklere bir şey olmaz" başlığı ile yayınlandı. 'Filmin yönetmeni Levent Semerci'nin ise Gördüm'ün rahatsızlığından dolayı çok üzgün olduğu belirtiliyor.









