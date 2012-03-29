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Yaşam

Liselileri kurban seçen sanal sapığa polis tuzağı

Sosyal paylaşım sitelerinde kandırdığı liseli kızlara cinsel istismarda bulunan Tuncay Y. gözaltına alındı.

29 Mart 2012 08:53

Sosyal paylaşım sitelerinde kandırdığı liseli kızlara cinsel istismarda bulunan Tuncay Y. gözaltına alındı. Tuncay Y.’yi yakalamak için polis de sanal kişilik oluşturdu.


Milliyet'in haberine göre, İstanbul’da sosyal paylaşım sitelerinde oluşturduğu sahte kişilerle lise öğrencisi kızları kandıran ve cinsel istismarda bulunan Tuncay Y. (35) yakalandı. Şüphelinin çocuk yaştaki 3 kız tarafından teşhis edildiği belirtildi. Üsküdar’da 10 gün önce bir aile, lise öğrencisi kızlarının bir kişinin cinsel istismarına uğradığını, bu kişinin çocuklarını tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Polis, pedagog gözetiminde lise öğrencisi mağdurenin ifadesine başvurdu.


Şüphelinin sosyal paylaşım sitelerinde oluşturduğu sahte kişiler aracılığıyla lise öğrencisi kızlarla irtibat kurduğu ortaya çıktı. Zanlının buluşma teklifini kabul eden kızlara tenha yerlerde cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. Kızları uygunsuz durumda görüntülediği öne sürülen kızları “Sesini çıkarırsan bu görüntüleri ailene gösteririm” diye tehdit ettiği açıklandı.


Polis, zanlıyı yakalamak için sosyal paylaşım sitesinde sanal bir kişilik oluşturdu. Bu kişilikle konuştuğunu sanan şüpheli, buluşmak için Esenler’deki ev adresini verdi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, evli ve bir çocuklu Tuncay Y.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin 2010’dan bu yana çocukları aynı yöntemle istismar ettiği belirlendi.

Bursa’da internette tanıştığı 16 yaşındaki lise öğrencisi D.H. adlı kıza, çağırdıkları evlerinde alkol aldıktan sonra tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan oto tamircileri Selim A. (21) ile Fatih K. (26) yakayı ele verdi. Alkol alan iki genç, iddiaya göre D.H.’ye tecavüz etti. D.H. zanlılar sızınca evdeki bilgisayardan interneti açıp 155 Polis İmdat’ı aradı. Selim A. ve Fatih K. tutuklandı.


 

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