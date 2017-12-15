Facebook'tan Kudüs özrü

Facebook, hata sonucu yayından kaldırıldığını belirttiği, İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nun (İKGF-Dİ) "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin, tekrar yayına alındığını bildirdi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, İKGF-Dİ'nin engellendiğini duyurduğu anketin, hata sonucu yayından kaldırıldığı belirtildi.

İkinci değerlendirme neticesinde anketin tekrar yayına alındığı aktarılan açıklamada, "Bu hatadan dolayı özür dileriz." ifadesine yer verildi.

İKGF-Dİ, Kudüs konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne sunulması amacıyla gerçekleştirilen "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" başlıklı anketin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" suçlamasıyla engellendiğini duyurmuştu.