Facebook'tan kripto para kararı

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde yaşanan artışlar dolandırıcıların da bu alanda adımlar atmasına neden oluyor. Doladırıcıların sıklıkla kullandığı mecra ise sosyal medya. Bu konu ile ilgili ilk adımını atan sosyal medya devi Facebook platformda sıkça gördüğümüz kripto para reklamları için kararını verdi.

Facebook aldığı son karar kapsamında ICO işlemleri ve kripto para reklamlarının kullanıcıların karşısına reklam olarak çıkmasını engelledi.

Facebook'un Ürün Yönetim Başkanı Rob Leathern bugün yazdığı bir blog yazısında yeni belirlenen politikanın, özellikle, "sıklıkla yanlış yönlendirme ya da dolandırma maksatlarına matuf" ürün ve hizmet çeşitlerini yasakladığını belirtti.