Facebook'tan korkutan yenilik

Facebook için küçük fakat kullanıcı gizliliği adına büyük bir adım atılmak üzere; ama bu adım pek de hoş karşılanacak gibi değil. Geçtiğimiz günlerde Facebook, uygulama geliştiricilere yeni bir özelliği tanıttı. Bu özelliğe göre artık uygulama geliştiriciler read_mailbox komutu ile, uygulamalarını Facebook profillerine yüklemiş olan kullanıcıların mesaj kutularına erişebilecekler.



Her ne kadar Facebook bunu sadece Facebook hesaplarına masaüstünden erişebilmeyi kolaylaştırmak için yaptığını açıklasa da, isteyen herkesin mesaj kutunuza göz atabilme imkanı olduğunu bilmek oldukça rahatsız edici bir durum. Uzman bir teknoloji danışmanı olan Graham Cluley konuyu şöyle yorumladı; "300 milyonu aşkın Facebook kullanıcısı yakında hangi Sex and the City karakteri olduklarını öğrenmek uğruna pek çok kişisel bilgisini ortalığa açmak zorunda kalacak".