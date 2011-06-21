Facebook'tan kan davalılarına tuzak kurdular!

T24

HUSUMET ESKİYE DAYANIYOR



FACEBOOK'TA SAHTE KADIN HESABI AÇTI



'YARDIMCI OLMAK İÇİN BULUŞTUM'



İstanbul Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Özkan Alas’ın (28) kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı.Zanlıların kan davasından kaçan Alas’a sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden tanıştırdıkları kadın vasıtasıyla tuzak kurdukları belirlendi.Esenyurt Saadet Dere Mahallesi 67 sokak üzerinde 4 Mart 2011 tarihinde meydana gelen olayda, evli ve iki çocuk babası Özkan Alas, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Alas kaldırıldığı Esenyurt Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadelerine başvurduğu yakın çevresinden Alas’ın Facebook üzerinden bir kadınla ilişki kurduğu ve en son o kadınla Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde buluştuğu bilgisine ulaştı. Alas’ın internet üzerinden yazıştığı kadının bilgisayar IP numarası araştırılırken buluştukları alışveriş merkezinin güvenlik kamera görüntüleri incelendi.Kamera görüntülerinde, alışveriş merkezi önüne önce kadın geliyor. Bir süre sonra da Özkan Alas geliyor. Birbirlerine doğru yürüyen ikili tokalaşırken görülüyor. Ardından ikili alışveriş merkezine giriyor. Daha sonra tekrar birlikte çıkıyorlar. Görüntüler ve bilgisayar IP numarası araştırması çalışması sonucu Alas’ın öldürülmeden önce kafe işletmecisi Ezgi Ş. (27) ile görüştüğünü belirledi.Bu arada, Mardinli olan Çaçur, Azlağ ile Alas aileleri arasında kan davası olduğu ortaya çıkarıldı.Üç ailenin 8 Eylül 2010 günü çocuklar arasında çıkan kavga nedeniyle husumet yaşadıkları belirlendi. Husumetin kavgaya dönüşmesiyle Özkan Alas’ın amcası Vahdettin Alas’ın diğer aileden Hamdullah Azlağ ile Emrah Azlağ’ı silahla vurup öldürdüğü tespit edildi. Ezgi Şenyurt’un de kan davasının taraflarından Çaçur ailesine mensup Şehmuz Çaçur ile görüştüğünü belirleyen polis, soruşturmaya bu yönde devam etti. Kan davası şüphesi üzerine İstanbul ve Mardin’de, 18 Haziran 2011 günü yapılan eş zamanlı operasyonla Ezgi Şenyurt, Şehmuz Çaçur (25) ile tetikçi oldukları ileri sürülen Kamuran Çaçur (33), Abdülkadir Azlağ (24) başta olmak üzere iki aileye mensup 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 tabanca, 1 adet bilye atar ile bir adet tüfek ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alınan zanlılardan Şehmuz Çaçur’un “Amcamın oğlu Kamuran Çaçur birkaç ay önce İstanbul’a geldi. Bir süre sonra benden, Facebook üzerinden kadın ismiyle hesap açmamı istedi. Daha sonra bana ‘kan davalımız Özkan’la internet üzerinden konuşuyoruz. Onunla buluşup polise teslim etmemiz lazım. Bu yüzden bize bir kadın bulabilir misin’ dedi. Ben de polise teslim edeceklerine inanıp nişanlım Ezgi Şenyurt’dan rica ettim. Cinayeti sonradan duydum. Olay sonrası, Kamuran beni arayıp ‘Özkan’a beş altı ateş edip öldürdüm. Mardin’e geri dönüyorum’ dedi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.Şüphelilerden Ezgi Şenyurt’un ifadesinde “Şehmuz kan davasından ve kanlılarının polise teslim edilmesi gerektiğinden bahsetti. Ben de yardımcı olmak için birkaç kere Özkan Alas ile buluştum. Olay günü de randevulaştık. Ancak ben gitmedim. Cinayetten haberim yoktu" dedi. Olayın tetikçisi oldukları iddia edilen Kamuran Çaçur ile Abdülkadir Azlağ Emniyette susma haklarını kullandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ezgi Şenyurt, Şehmuz Çaçur, Kamuran Çaçur, Abdülkadir Azlağ, Hasan Azlağ, Cengiz Çaçur, Mehmet Reşit Azlağ, ile Mehmet Şerif Azlağ tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.