Facebook’tan kafa kesme videolarına yeşil ışık

Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook, çok tartışılacak bir karar aldı. Kullanıcı sayısı 1.150 milyarın üzerine çıkan Facebook, ‘kafa kesme görüntülerinin yasaklandığını ancak şiddeti kınamak için yeniden izin verileceğini’ belirtti.



BBC’nin dün yer verdiği haberin ardından açıklama yapan Facebook, ‘kafa kesme eylemi içeren video ve fotoğrafların, kullanıcılar tarafından kutlama değil ama kınama amaçlı konması halinde yasaklanmayacağını’ açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Facebook, uzun süredir kullanıcıların tecrübelerini paylaştıkları bir ortam oldu. Özellikle insan hakları ihlallaleri, terör eylemleri ve diğer şiddet olaylarıyla bağlantılı olayla paylaşımlarda öne çıktı” denildi.

Açıklamanın devamında, “Kullanıcılar, şiddet eylemlerine ait videoları kınama amaçlı paylaşıyor. Eğer bu görüntüler kutlanıyor veya paylaşımları teşvik ediliyor olsaydı, başka türlü daranırdık” ifadesi kullanıldı.

Sosyal ağ, kullanıcıların paylaştığı ve görecekleri içerikleri kontrol etmeleri için de yeni mekanizmalar konulacağını belirtti. Bunlar arasında, görüntülere bakılmadan önce belirecek uyarılar yer alıyor.



Tehditler yasaklanmıştı



BBC’nin dün yer verdiği haberde, Facebook kullanıcılarının Meksika’da yaşanan bir cinayete ait videonun gösterilmesi hakkında bulunduğu şikayet dile getirildi.

Facebook, 2013 başlarında şiddet içerikli videoları geçici olarak kaldırma kararı almıştı. Ayrıca, tehdit, nefret söylemi ve cinsellik içeren paylaşımlar yasaklamıştı.

Geçmişte belli suçlar işlemiş kişilerin Facebook’ta profil açmasına izin verilmezken, ‘sadit zevkler’ amaçlayanlara karşı da yasak getirilmişti. Öte yandan 18 yaş altı gençlerin profillerinin yabancılar tarafından görülebilmesine izin veren sosyal ağ, siber zorbalık sorunlarına karşı da önlem almış değil.