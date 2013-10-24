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Yaşam

Facebook'tan 'kafa kesme' görüntülerinde U-dönüşü

Facebook, kafa kesme görüntüleriyle ilgili olaraksa, 'Getirdiğimiz yeni standartlar çerçevesinde incelediğimizde, bu görüntülerin şiddeti yücelttiğine karar verdik ve bu görüntüleri kaldırdık' dedi

24 Ekim 2013 21:22


Facebook, yaptığı yeni açıklamada, bu tür görüntülerin bazılarına izin verileceğini ancak sayfalarında yayınlanan içerik konusunda daha kapsamlı ve hassas bir tutum izleyeceklerini açıkladı.

Şirketten yapılan basın açıklamasında "Şikâyet konusu olan fotoğraf ya da videoları incelerken içeriğe daha kapsamlı bakıp şiddeti yücelten görüntüleri kaldıracağız. Ayrıca bu içeriği paylaşan kişinin, sorumlu davranıp, bir uyarı mesajı yayınlayıp yayınlamadığını ve bu paylaşımın doğru yaş grubunu hedef alıp almadığını inceleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Facebook, şikâyet konusu olan kafa kesme görüntüleriyle ilgili olaraksa, "Getirdiğimiz yeni standartlar çerçevesinde incelediğimizde, bu görüntülerin şiddeti yücelttiğine karar verdik ve bu görüntüleri kaldırdık" dedi.

Facebook yetkilileri, Mayıs ayında BBC'ye yaptıkları açıklamada, site kullanıcılarının, 'yaşadığımız dünyanın gerçeklerini yansıtma hakkı' bulunduğunu ifade etmişti.

Bu son olayda ise, BBC, Facebook şirketinin güvenlik yetkilileriyle görüşmüş ve onların da bu görüntüler konusunda endişeli olduklarını söyledikleri röportajı yayınlamıştı. Bu yayından saatler sonra, Facebook, güvenlik kurallarında değişiklik yaptığını açıkladı.

 

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