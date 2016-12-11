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Facebook'tan İstanbul için 'güvendeyim' butonu

RTÜK, bombalı saldırıya ilişkin haberlere geçici yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu

11 Aralık 2016 02:53

Facebook, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında maç çıkışı saatinde çevik kuvvet otobüsüne yapılan saldırı sonrası İstanbul'daki kullanıcılarının güvende olduklarını arkadaşlarına duyurabilmeleri için Güvenlik Durumu Kontrolü (Facebook Safety Check) uygulamasını devreye soktu.

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında maç çıkışı saatinde çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Patlama bölgesine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20'ye yakın yaralı var, şehit sayısı konusunda bir bilgimiz yok. İnşallah olmayacağını ümit ediyoruz. Yaralılar polis" dedi.

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