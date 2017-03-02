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Bilim / Teknoloji

Facebook'tan intiharı önlemek için yeni uygulama

Facebook, intihar içerikli mesajlarda uyarı bildirimi alacak

02 Mart 2017 13:25

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının sitedeki canlı yayınları sırasında intihar etmelerini önlemek amacıyla yeni adımlar atıyor.

Facebook, bazı kullanıcılarının video üzerinden elveda mesajları paylaşıp intihar etmeleri üzerine, yayın sırasında gidişatı farkedenlerin durumu bildirmesine olanak sağlıyor.

Sağlık ekipleri uyarılabilir

Söz konusu uyarı bildirimini alan Facebook ekibi, videoyu inceledikten sonra gerek gördüğünde, intihara meyilli kişiye destek verebilecek bir yakınına veya daha acil durumlarda sağlık ekiplerine haber verecek.

Buna ek olarak, videoyu yayınlayan kişinin ekranına, irtibata geçebileceği kişi ve kurumlar hakkında irtibat bilgileri yansıtılacak.

Facebook, intihar ve kendine zarar verme konularında yapılan paylaşımları bildirmek konusunda da adımlar atıyor. Bundan böyle depresyonda olduğu tespit edilen kişiler, sitenin Messenger özelliğinden desteğe ulaşabilecek.

Facebook'ta intihar mesajları

Geçen ay ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 14 yaşında bir kız çocuğu, Facebook canlı yayınında intihar etmişti. Çocuk, Facebook hesabına 'Artık yaşamak istemiyorum' yazıp, mesajına üç üzgün emoji eklemişti.

Floridalı çocuk, ABD'de geçen ay intiharını sosyal medya sitesinde yayınlayan en az 3 kişiden biriydi.

Facebook'un intihara karşı yeni önlemi şimdilik ABD'de uygulanacak. Diğer ülkelerde ne zaman devreye gireceği bilinmiyor.

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