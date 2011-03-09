Facebook'tan 'intihar' girişimi

T24- Facebook, intihar etme riski olan kullanıcılara acil yardım amacıyla yeni bir sistem başlatıyor.

Facebook, intihar etme riski olan kullanıcılara acil yardım amacıyla yeni bir sistem başlatıyor.

Proje, İngiltere'de hayır kurumu Samaritans ile işbirliği içinde planlandı.

Facebook'ta bir arkadaşının intihar etmesinden endişe duyanlar özel bir form doldurarak sitenin moderatörlerini bilgilendirebilecek.

Yeni sistem, intihar düşüncesinin Facebook sayfalarında ilan edildiği bir dizi vakayı izliyor.

Moderatörler, intihar mesajının yayımlandığı Facebook sayfasının URL adresini, kullanıcının adını, ve bağlı olduğu gruplarla ilgili her türlü ayrıntıyı görmek istiyor.

Bunalımda olanlara ve intihar etmeyi düşünenlere yardım için oluşturulan Samaritans adlı hayır kurumundan Nicola Peckett, ''Facebook'ta bir intihar mesajı rapor edildiği zaman, sitenin yöneticileri derhal polise haber verip vermemeyi değerlendirecek, ya da mesajı bize yönlendirecek'' dedi.

Facebook, kendine zarar verme riski ciddi olan kullanıcılar konusunda polisi devreye sokmanın önceden beri benimsediği bir politika olduğunu açıkladı.

İngiltere'de geçen Noel, Facebook kullanıcısı Simone Back sayfasından arkadaş grubuna intihar ettiğini bildirmesine karşın, bu mesajın altına çeşitli yorumlar yazan Facebook arkadaşlarından hiç kimse harekete geçmemişti.

Brighton kentinde yaşayan kadın aldığı aşırı dozda ilaçdan dolayı evinde ölü bulundu.