-FACEBOOK'TAN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA VE GRUP SOHBETİ DEVRİ İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Dünyanın en popüler sosyal paylaşım ağlarından ''Facebook'', görüntülü konuşma imkanı sağlayan ''video araması'' ve çok kişiyle aynı sayfada sohbet imkanı veren ''grup sohbeti'' uygulamalarını başlattı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, bu iki yeni uygulamanın yanında, sohbet bölmesi tasarımında da kullanıcıya kolaylık sağlayacak değişiklikler yapıldı. Skype işbirliğiyle hayata geçirilen yeni ''video araması'' özelliği, Facebook kullanıcılarına sohbet penceresinin hemen üzerinde yer alan ''video araması başlat'' düğmesine tıklayarak bir arkadaşıyla anında görüntülü görüşme yapabilme olanağı sağlıyor. -GÖRÜNTÜLÜ MESAJ DA BIRAKILABİLECEK- Video araması özelliğini kullanmak için üyelerin ayrıca bir program yüklemesi gerekmiyor. Bir seferlik yapılan kurulumdan sonra, tek bir tıkla kullanıcılar arkadaş listesinde yer alan ve o sırada çevrimiçi olan kişilerle anında görüntülü sohbet edebiliyor. Görüntülü arama çağrısı yapılan kişiden cevap gelmemesi durumunda, çağrıyı yapan kişi aradığı kişiye görüntülü mesaj bırakabiliyor. Dahili veya harici kamerası olmayan kişiler de görüntülü görüşmeye sesleriyle katılabiliyor. 70'ten fazla dilde hazırlanan ve ilk aşamada bir grup üyenin kullanımına sunulan görüntülü arama uygulaması, kısa bir süre içinde sayıları 750 milyonu geçen tüm Facebook üyelerinin kullanımına açılmış olacak. -SİNEMAYA GİTME PLANI SOHBET GRUBUNDA YAPILACAK- Facebook'un ''Mesajlar'' arayüzüne eklenen diğer yeni özellik olan ''grup sohbeti'' uygulaması da kullanıcıların aynı anda birden fazla arkadaşla yazılı sohbet etmesine olanak tanıyor. Herhangi bir arkadaşla sohbet edilirken, ''Sohbete Arkadaş Ekle'' seçeneği tıklanarak, sohbet edilen kişi sayısı arttırılabiliyor ve böylece bir sohbet grubu oluşturulabiliyor. Böylece, kullanıcıların arkadaşlarıyla hangi filme gidecekleri, akşam ne yiyecekleri gibi grup planlarını birlikte yapmaları kolaylaşıyor. Geçmiş grup sohbet yazışmalarına, tıpkı diğer sohbet yazışmaları için olduğu gibi mesajlar bölümünden ulaşılabiliyor. Sohbet bölmesinin yeni tasarımı, kullanıcıların en çok mesajlaştığ, arkadaşlarını Facebook sayfalarında her an görebilecekleri şekilde listeleyen bir kenar çubuğu içeriyor. Yeni bir sohbet başlatmak için arkadaş bulmayı kolaylaştıran bu uygulamayla üyeler arkadaşlarına, o anda Facebook'ta olsun olmasın, istedikleri mesajı iletebiliyor. Uygulama, aynı zamanda, mesaj gönderilen kişiye kendi tercih ettiği yolla (MMS, e-posta vb) mesajlarını alma imkanı veriyor. Kenar çubuğu, üyenin kullandığı tarayıcı programının pencere boyutuna uyum sağlıyor ve pencere yeteri kadar açık olduğunda otomatik olarak görülebiliyor.