Facebook görme engelliler için fotoğrafları seslendirecek

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, geliştirdiği yeni bir teknolojiyi görme engelli kullanıcılarının hizmetine sundu. Paylaşılan görsellerin, görme engellilerin de anlaması için seslendirileceği ifade edildi. Akıllı telefonlardan giriş yapan kullanıcılara sunulan hizmet başlangıç olarak 100 kelime ile sınırlı kalacak ve kullanıcılar fazla ayrıntı duymayacak. İlk sürümün şimdilik iOS işletim sistemi kullanan telefonlarla sınırlı tutulduğu belirtildi.

Akademiportal'da yer alan habere göre, ilk aşamada, görme engelliler “fotoğrafta üç kişi, gülüyorlar, dışarıda” gibi bir cümle duyacak ama yapay zeka bu insanların yiyip içtiğini söylemeyecek. İşletim sistemindeki güncellemeden önce akıllı telefonlar sadece “fotoğraf” kelimesini ve kimin paylaştığını söylüyordu.

Google, siyahi çifti 'goril' olarak etiketlemişti

Facebook bu konuda adımlarını sınırlı atmasının en önemli nedenini 'utandırıcı bir duruma düşmek istememesi' olarak açıklıyor. Geçen yıl arama motoru Google, yapay zeka kullanan fotoğraf tanıma programında siyah bir çifti, goril olarak etiketlemişti ve özür dilemek zorunda kalmıştı.

Sosyal paylaşım sitesi, teknolojilerini zaman içinde geliştireceklerini ve daha kesin tanımların yapılacağını söylerken, kullanıcının fotoğrafla ilgili soracağı sorulara da yanıt verilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Her gün 2 milyar fotoğraf paylaşılıyor

Facebook'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Obje tanıma teknolojisindeki her ilerleme, erişim kolaylığını artıracak ve daha fazla insana ulaşacağız. İnsanlar bağ kurduğunda, hem bireysel hem de toplumsal olarak sıradışı şeyler başarabiliriz” denildi.

İlk sürüm şimdilik sadece iOS işletim sistemi kullanan telefonlarla sınırlı. Sonraki adım yapay zeka teknolojisini Android telefonlara da eklemek. Şirket, yakın gelecekte internet tarayıcılarına da bu özelliği getirmeyi planlıyor. Sadece sitede değil birçok uygulamada, her gün 2 milyar fotoğrafın paylaşıldığı tahmin ediliyor.