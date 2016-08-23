Facebook'tan gençlere yönelik uygulama

Facebook, 19 yaşındaki ürün müdürü Michael Sayman'ın öncülüğünde geliştirilen gençlere yönelik Lifestage uygulamasını Amerika'da piyasaya sürdü.

Henüz yalnızca Apple iOS işletim sisteminde ve ABD'de h'zmete sunulan Lifestage uygulaması okula giden 13 - 19 yaş arası gençler için tasarlanmış. Kullanıcıların sevdikleri ve sevmedikleri şeyler doğrultusunda resim ve video paylaşmalarını sağlıyor.

Uygulama bu paylaşımları daha sonra video profiline dönüştürüyor.

Yapılan paylaşımları herkes görebiliyor ve uygulamada profil gizleme tercihleri yok.

Uygulamanın yaratıcısı amacın aynı okulda okuyan gençlerin iletişime geçmesini sağlamak olduğunu söylüyor.

Aynı okula giden bir okulun 20 öğrencisi uygulamaya katıldığında birbirlerinin profilini görebiliyorlar. 21 yaşın üzerindeki kullanıcılar ise yalnızca kendi profillerini görebiliyor.

Ancak uygulamaya katılan kişilerin okula gidip gitmediğinin garantisinin verilemeyeceği söyleniyor.

"Okula gittiğini söyleyen kullanıcıların gerçekten o okulda olup olmadığını garanti edemiyoruz. Profilinize yükleyeceğiniz tüm fotoğraflar ve videolar açık profilde" deniyor.

Lifestage'in mesajlaşma özelliği yok. Ancak kullanıcılar profillerine diğer sosyal medya hesaplarının bilgisini ekleyebiliyorlar.

Uygulamanın şu anda iTunes'da 2,5 yıldızı var ve kullanıcılar "biraz tuhaf" ve "karmaşık" yorumlarında bulundular.

Lifestage uygulaması Facebook'un 19 yaşındaki ürün müdürü Michael Sayman tarafından geliştirildi.

Facebook'ta yayınladığı bir sunumda Sayman uygulamanın Facebook'u eski günlere götürmesini amaçladığını söyledi. Statista istatistik sitesine göre Facebook'un ABD'deki kullanıcılarından yalnızca yüzde 8'i 13-19 yaşları arasında.

Sayman, "2004 yılında Facebook tamamen kim olduğumla ilgiliydi. İlişki durumumu paylaşabiliyordum, en sevdiğim müziği paylaşabiliyordum. Tamamen kendimi ifade edebiliyordum. Bugünse bunu Z kuşağının (2000'den sonra doğanlar) devam ettirebileceğini görüyoruz" dedi.

Oxford Internet Enstitüsü'nden Dr Bernie Hogan BBC'ye güvenlik tercihlerinin olmamasının uygulamanın popülerliğini olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

"Güvenlik tercihlerin olmayışı Facebook'un açık ve sürekli iletişim halinde olma ideolojisine uygun. Facebook'un görüşüne göre bu çok iyi bir fikir ancak bazen tamamen açık olmak aynı zamanda iletişimin önüne de geçebilir. Zaten insanların herkesin paylaşımlarını görebildiği durumda daha az paylaşımda bulunduklarını biliyorlar. Görünen o ki yine paylaşmayı uygun bulduğumuz bilgilerin sınırlarını genişletmeye çalışıyorlar ve halk tarafından eleştirilince durumdan uzaklaşıyorlar" dedi.