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Yaşam

Facebook'tan gelen ölüm

Anlaşamadığı eşinin facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde, 'ilişkisi yok, arkadaş arıyor' iletisini görünce karısını öldürdü.

20 Ocak 2010 02:00

T24- Bundan 20 yıl önce Yeşil Kart ile ABDye gidip Connecticut'ta pizza dükkanı açan Selami Özdemir, 2002'de Şengül Rasim'le evlendi.İki çocuğu olan çift geçinemiyordu. Selami Özdemir kıskançlık yüzünden eşini dövdüğü için önce 50, sonra da 25 bin dolar kefalet ödedi.

Son olarak iki çocuğunun annesi genç kadının Facebook'ta "ilişkisi yok, arkadaş arıyor" mesajını görünce onu öldürmeye karar verdi.Giresun Yağlıdere'deki abisini telefonla aradı, "Karımı öldürüp intihar ediyorum" dedikten sonra silahını sıktı. Ağabey naklen cinayet ve intiharla şoka girdi

ABD'nin Connecticut eyaletine birkaç gün önce bir süredir sorunlar yaşadığı eşi Şengül Rasim Özdemir'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp dün evine yaklaşmaması koşuluyla serbest bırakılan Selami Özdemir dehşet saçtı. Serbest kaldıktan sonra evine giden Selami Özdemir, eşi Şengül Rasim'i iki çocuğunun gözleri önünde öldürdükten sonra intihar etti.

Olay dün sabah saatlerinde Connecticut eyaletine bağlı West Haven kentinde meydana geldi. Giresun’un Yağlıdere İlçesi'nden 20 yıl önce ABD’ye giden Selami Özdemir, sık sık kavga ettiği öne sürülen eşi Şengül Rasim'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle birkaç gün önce gözlatına alındı. Kentte restoran işleten Selami Özdemir, evine yaklaşmaması koşuluyla dün sabah serbest bırakıldı. Polis merkezinden ayrıldıktan sonra evine giden Selami Özdemir, dehşet saçtı. Selami Özdemir, biri 7 aylık, diğeri 6 yaşında olan iki çocuğunun gözleri önünde eşi Şengül Rasim'i öldürdü, ardından da intihar etti.

Olayın ardından çiftin iki çocuğunun Kimsesiz Çocukları Koruma Müdürlüğü tarafından teslim alındığı belirtildi.

Komşuları, çiftin son zamanlarda sık sık kavga ettiğini iddia etti.

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