Facebook'tan Filistinlilere rest

T24- Filistinlileri ikinci bir intifadaya çağıran grup sayfası, "şiddeti destekliyor" gerekçesiyle Facebook tarafından iptal edildi.









Filistinlileri İsrail’e karşı ikinci bir intifada hareketine çağıran ve 350 bin üyeye ulaşan sayfa Facebook tarafından kaldırıldı. Firma sözcüsü, sayfada sürekli olarak şiddet içeren çağrılar yapıldığı için bu kararın alındığını açıkladı.

‘Üçüncü İntifada’ adı verilen grup sayfasında Müslümanlar, 15 Mayıs’taki Cuma namazından sonra ayaklanmaya çağrılıyor. Sayfanın açıklama bölümünde “Ancak Müslümanlar tüm Yahudileri öldürdüğünde Kıyamet Günü’nden alnının akıyla çıkacaktır” ifadeleri yer alıyor.

AFP ajansına göre İsrail Kamu Diplomasisi Bakanı Yuli Edelstein, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'le irtibata geçti ve sayfaya erişimin yasaklanmasını istedi.

Bu talebi değerlendiren site yönetimi şiddet unsurları içerdiği gerekçesiyle grup sayfasını kapatma kararı aldı.

İsrail cephesinde memnuniyetle karşılanan kapatma kararına Filistin'den tepki geldi. El-Fetih'in önde gelen isimlerinden Demetri Deliani, İsrail'in girişiminin insan haklarına ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook Arap dünyasında yeni bir dönem başlatan isyanların örgütlenmesinde önemli bir rol oynamıştı. Facebook'taki sayfalardan yapılan çağrılar doğrultusunda halk biraraya gelmiş, yöneticilere karşı sesini yükseltmişti.

Sayfanın kapatılmasından sonra Filistin davasıyla ilgili diğer Facebook gruplarında, sosyal paylaşım ağını boykot çağrıları yapılmaya başlandı.