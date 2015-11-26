Facebook'tan babalara ve evlat edinenlere de dört aylık ücretli izin

Facebook çalışanlarının cinsiyetine bakmadan ücretli doğum izni süresini 4 aya çıkardı. İsteyen erkekler de eşlerine destek olmak için 4 ay doğum iznine çıkabilecek. Evlat edinme durumunda da kadın ve erkekler doğum izinlerini kullanabilecekler.

Şirket içi bir yazışma yayımlayan kurum, yeni çocuğu doğan bütün çalışanlara 4 ay doğum izni vereceğini açıkladı. Aynı zamanda çocuk evlat edinenler de bu kapsamda dört ay izne çıkarılacak. Doğum izni hem anne hem de baba için geçerli olacak. 1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olacak izin uygulamasını şirket Facebook’tan duyurdu.

Konuyla ilgili kişisel Facebook sayfasından açıklamada bulunan Facebook İnsan Kaynakları Direktörü Lori Matioff Goler, “Doğruluğuna inandığımız için izin politikamızda böyle bir değişikliğe gittik. Önceden sadece annelere doğum izni veriyorduk. Annelerin de doğumdan sonraki süreçte kocalarının desteğine ihtiyacı olduğuna inanıyoruz” diyerek babalara da ücretli 4 ay doğum izni verilmesinin gerekçelerini açıkladı. Pew Research’ün bir araştırmasına da atıfta bulunan Goler, “Araştırmaya göre yeni doğumlarda çocuklarıyla yeterince vakit geçiremeyen babalar endişeli oluyor” diye konuştu.

Çocuk doğduktan bir sene sonra da izin kullanılabilecek

Facebook’un yeni doğum izni politikası eşcinsel evlilik yapan çalışanlarının evlat edinmeleri durumunda da geçerli olacak. İsteyen çalışanlar çocukları doğduktan bir sene sonra da dört ay ücretsiz doğum iznini kullanabilecekler.

Lori Matioff Goler’ün Facebook üzerinden yaptığı duyuru başta şirketin CEO’su Mark Zuckerberg olmak üzere bini aşkın kişi tarafından beğenildi, yüzü aşkın kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ücretli doğum izniyle ilgili olarak bir yasa bulunmuyor. Her şirket kendi kurum politikası doğrultusunda çalışanlarına bir ücretli izin takvimi sunuyor. Ülkedeki küçük ve orta ölçekli firmalarda ise ücretli doğum izine pek rastlanmıyor.

Türkiye’de doğum izninde durum nasıl?

Türkiye’de gebe kadınlara doğumdan 8 hafta önce eğer bir çocuktan fazla doğuracaklarsa 10 hafta önce ücretli doğum izni veriliyor. Kadınlar yasal olarak doğumdan 8 hafta sonra da ücretli izin kullanabiliyorlar. Toplam 16 aylık ücretli izin süresi aşıldığı zaman SGK tarafından tanınan hak ile kadınlar 6 ay daha ücretsiz izin yapabiliyorlar.