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Bilim / Teknoloji

Facebook'tan asılsız haberlerin tespitine ilişkin gazete ilanı

Facebook'ta yayılan yalan haberler özellikle ABD'de başkanlık seçimleri sırasında ciddi eleştirilere neden olmuştu

07 Ekim 2017 03:00

Dünya üzerinde birçok ülkenin nüfusundan daha fazla kullanıcısı olduğu ve takipçi sayısı bir milyarı aştığı belirtilen Facebook, Türkiye'deki gazetelerin birçoğuna bugün tam sayfa ilan verdi.

Okuyucular, gazetede yer alan ilanla, Facebook'un kendi platformundan da başlattığı, "asılsız haberlerin tespit edilmesine yönelik ipuçları" ile ilgili bilgi aldı.

Facebook'u simgeleyen "f" sembolüyle ve "Bu bir ilandır" uyarısıyla tam sayfa yayınlanan ilanda başlık olarak, "Asılsız haberleri tespit etmeye yönelik ipuçları" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu ilanda, "Başlıklara şüpheyle yaklaşın, internet adresine (URL) yakından bakın, kaynağı araştırın, yazı biçiminin olağandışı olup olmadığına dikkat edin, fotoğrafları gözden geçirin, tarihleri inceleyin, kanıtları kontrol edin, başka haber kaynaklarına bakın, haber bir şaka mı ve bazı haberler kasten yanlış bilgi içerir" gibi uyarılar sıralandı.

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