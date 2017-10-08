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Bilim / Teknoloji

Facebook’tan Apple açılımı

Spotify'dan sonra Apple Music platformu da Facebook Messenger'a entegre edildi

08 Ekim 2017 18:55

Spotify'dan sonra Apple Music platformu da Facebook Messenger'a entegre edildi. Kullanıcılar artık Messenger'daki sohbet ekranı üzerinden şarkı dinleyip paylaşabilecek.

Geçtiğimiz yıl Facebook Messenger'a Spotify entegrasyonu gelmiş, kullanıcılar popüler müzik platformunda şarkı arama ve sohbet ettiği kişiyle paylaşma olanağına sahip olmuştu.

Daha sonrasında ise Apple Music'in benzer bir entegrasyona gireceği duyuruldu.

Apple Music kullanıcıları artık Messenger'daki sohbet ekranı üzerinden istedikleri şarkının tamamını dinleme ve arkadaşlarıyla paylaşma olanağına sahip oldular.

Bunun için yapılması gereken tek şey Messenger'ı açarak sohbet ekranındaki "artı" simgesine dokunup Apple Music eklentisini seçmek.

Apple Music aboneliği olmayan kullanıcıların da eklentiyi kullanabileceklerini belirtelim. Ancak bu kişiler sadece şarkıların 30 saniyelik bölümünü dinleyebilecek ve paylaşabilecekler.

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