Facebook’tan 2 milyar dolarlık tazminat davası

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, site üzerinden spam yayan kişilere savaş açtı. Şirketin resmi hesabından yapılan açıklamada bu tarz aktivitelerde bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı ve mahkemede görülecek davaların toplamının yaklaşık 2 milyar dolar (4.6 milyar TL) olduğu duyuruldu.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, Facebook yayınladığı açıklamada “Platformumuzu kötüye kullananlarla savaşacağız” ifadesini kullanan Facebook, sitede spam yayan ve sahte ‘Like’ satan kişilere karşı bir mücadele yürüttüğünü açıkladı.

Uzmanlara göre, bazı şirketler sosyal medyada daha popüler olmak için Facebook gibi sitelerde para karşılığı kullanıcı ve beğeni satın alıyor.

Facebook ise, bazı şirketlerin uyguladığı bu stratejinin uzun vadede şirketlere yayardan ziyade zarar sağlayacağı düşünüyor.

1.3 milyar kullanıcısı bulunan Facebook, bazı şirketlere ‘Like’ satan bu tarz kişi ve kurumların siteye de zarar verdiği gerekçesiyle bir süredir çeşitli önlemler alıyordu.