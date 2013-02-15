Facebook'tan 18 yaş altı önlemi

Facebook, kısa bir süre önce hayata geçirdiği ‘sosyal ağ araması’ özelliği ‘Grafik Araması’nda 18 yaş altı kullanıcıları korumak için önlem aldı. Önlem kapsamında, 18 yaş altı kullanıcıların yerini tespit etmek için yapılacak aramalar sonuçsuz kalacak.

Grafik Araması, Facebook içindeki her türlü bilgiyi ve insanı çok daha pratik ve kolay aramanızı sağlıyor. İnsanların oturdukları yerleri de bulabileceğiniz bu arama hizmetinde, genç kullanıcılarını kötü niyetler güdenlerden uzak tutmak için önlem alma gereği duyuldu. Bu önlem, yetişkinler ile çocuk kullanıcılar arasında belli bir bariyer kurarak, 13-17 yaş arası kullanıcılar hakkındaki belli bilgileri saklamak.

TechCrunch sitesinde yer alan habere göre, Facebook'tan yapılan açıklamada, “Özellikle yaşı küçük olan kullanıcılar zaman tünellerinde çok daha fazla bilgi paylaşıyorlar. Bu bilgiler tüm arkadaşlarına ulaşıyor ve yapılan aramalarda gençlerin yaşadıkları yerler çok daha kolay belirebilir” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal ağ, kullanıcılarına bir kez daha bilgilerinin kimlere açık olduğu konusunda dikkatli olmalarını ve gizlilik ayarlarını kontrol etmeleri uyarısını yaptı.



Henüz deneme aşamasında



Grafik Araması hizmeti, Facebook’un kendi sistemi içinde Google arama motorundan farksız bir hizmet olma özelliği taşıyor.

Milyarı aşkın kullanıcı ve trilyonlarca fotoğraf ile bilginin bulunduğu Facebook, kendi arama motoruyla bir karmaşaya da neden olabilir. Şirket, bu yüzden henüz dünya genelinde tüm kullanıcıların erişimine sunmadığı hizmetin beta versiyonunu deniyor.

Analistler ise Grafik Araması’nın Facebook hakkındaki gizlilik tartışmalarını yeniden alevlendirebilecek bir hizmet haline gelebileceğini düşünüyor. TechCrunch, şahsi bilgilerinin çok daha kolay bir şekilde çok daha fazla insana ulaşmasından rahatsız olacak kullanıcıların, bilgi paylaşmayı kesebileceğini ve çok fazla bloke etme ile şikayet olayı yaşanabileceğini belirtti.

(ntvmsnbc)