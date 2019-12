Facebook’taki sen, sen misin?

Amber’08 hayatımızın her alanında kullandığımız teknolojinin sanatla birleşmiş hali. Dijital teknolojiyi kullanarak farklı bir sanat anlayışını aktaran festivale 60’ı aşkın yabancı sanatçı katılıyor



Bu yıl ikincisi düzenlenen amber08 Festivali 7 Kasım’da başladı. 2007’nin şubat ayında araştırmacı, akademisyen, sanatçı dansçı kompozitör ve elektronik gibi çok disiplinli bir grup tarafından kurulan Bis’in (Beden İşlemsel Sanatlar Derneği) sanat ve teknoloji buluşması alanında yürüttüğü çeşitli faaliyetlerden biri olan amber08’i sanat yönetici Ekmel Ertan’la konuştuk.

Ertan festivali düzenleme fikrini şöyle anlattı: “Giderek daha fazla hayatımızın içerisine giren teknolojinin standart iş yapma formları dışında da kullanılabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim esas hedefimiz teknolojiyi sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanabilmek.”

Festivalde daha çok Avrupalı sanatçıların işlerini görmek mümkün. Bunun sebebini Ekmel Ertan “Zaten Türkiye’de dijital teknolojilerin sanat alanında kullanılmasının tarihi son on yıl” diye açıklıyor.

“O gelişimi hızlandırmak Türk sanatçıları da görünür kılmak istiyoruz” diye de ekliyor.

Festivalin bu seneki teması ise ‘İnterpasif Persona’. Bu temayı seçişlerinin sebebini şöyle açıklıyor:

“İnteraktif çok basit bir kelime oyunuyla ‘interpasif’ oldu. ‘Persona’ da elektronik ortamdaki temsiliyetimiz. Yani bütün bu interakitivite, yeni teknolojiler vs bizi nasıl bir kimliğe büründürüyor, elektronik ortamda ya da bu medya üzerinden bulaştığımız insanlarda nasıl bir temsiliyetimiz var? Facebook’taki ben nasıl bir benim? Dolayısıyla bu etkileşim yani interaktivite dediğimiz şey bizi nasıl dönüştürüyor? Öte yandan bir tane mesaj yollayarak bir çocuğa yardım edebiliyorsunuz. Bu nasıl bir sosyal, vicdani rahatlık sağlıyor size? Ya da bu ne kadar gerçek? Ne kadar aktif bir vatandaşsınız ya da insansınız? Yoksa bu anlamda da bir pasifizasyon mu söz konusu? Yani her şey sizin elinizin altında ve makineler sizin için yapıyor her şeyi ve biz giderek daha vasıfsız daha atıl bir hale mi dönüşüyoruz?”

Daha sonra ‘İnterpasif persona’ kavramının Robert Pfaller’ın 1995’te ortaya attığını görmüşler ve kendisini buraya davet etmişler.



Tema tartışılıyor



Temaya göre iş sipariş etme olanakları olmadığından temanın en büyük destekçisi seminerler. 8 Kasım’da Barbara Musil, Mathias Fuchs, Mladen Dolar, Robert Pfaller’ın katılımıyla düzenlenen ‘İnterpasif Persona’ semineri 15 Kasım’da İstanbul Modern’de gerçekleşecek ve Bojana Kunst ile Zeynep Gündüz’ün katılacağı ‘Yeni Medya ve Performans’ semineri izleyecek.



Geçen sene çok daha küçük bir bütçeyle düzenlenen festival bu sene İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’ndan üç senelik bir destek alınmış. Böylece iş ve mekan sayısı artmış. Akbank Sanat, BM Suma, Çatı Dans Stüdyosu, Cihangir Çocuk Parkı, Çıplak Ayaklar Stüdyo, City’s Nişantaşı, İndigo, Istanbul Modern, Sümerbank Binası ve Talimhane Tiyatrosu festivalin bu seneki mekanları. Bunlardan Karaköy Bankalar Caddesi’ndeki Sümerbank Binası, Gamerz sergisini ağırlıyor. BM Suma’da alternatif yerleştirmeler var, talimhanede ise gösteriler yapılıyor. ‘Gamerz’, bir etkileşimli oyunlar sergisi.



Sergide izleyicilerin farklı ve etkileşimli oyun konseptlerini oynayarak deneyimleyebiliyor. “Hem farklı çalışma biçimlerinin, hem de çok disiplinli çalışma alışkanlıklarının kazanılması açısından atölyeler çok önemli” diyor Ekmel Ertan. Bu sene beş atölye çalışmasına yer veriliyor. Bunlar ‘Dansta Hareket İzleme’ yani Palindrome atölyesi ‘Filmi Ara’ atölyesi ‘MoCap’ ‘Çip Müziği’ ve ‘Dinamik Desenler’ atölyesi.



Palindrome atölyesini düzenleyen grup 90’lar’ın ortalarından beri dans ve teknoloji alanında çalışan öncü gruplardan biri. ‘Dinamik Desenler, Reaktif Bedenler’ ise etkileşimli kumaşlarla ilgili bir atölye. Danimarka’dan gelen bir grup, bu atölyede tekstille yeni teknolojileri birleştirerek kumaşları etkileşimli hale getiriyorlar. Tekstil ürününün hem üretilmesi hem kontrol edilmesi hem de sahnede kullanılmasını kapsayan beş günlük bir atölye bu. Bir başka atölye ise ‘Chip Music’. Game boy gibi oyun konsolları ve bir takım ses çıkaran oyuncaklarla müzik yapmak üstüne. Bu iki günlük atölyenin ardından atölyeyi yapan sanatçılar bir de konser verecekler. Bütün bunlardan anladığımız kadarıyla üzre Amber’08 önümüzdeki senelerin en heyecan verici ve kafaları karıştırıcı festivallerinden biri olmaya aday.



16 Kasım’a kadar sürecek festivalle ilgili ayrıntılı bilgi için www.a-m-b-e-r.net