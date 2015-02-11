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Facebook'taki kavga, biri resmi, 6’sı imam nikâhlı 7 kadını açığa çıkarttı

Bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olan K.A'nın biri resmi, 6'sı imam nikâhlı olmak üzere 7 eşi olduğu ortaya çıktı

11 Şubat 2015 20:17

Arzu Yıldız

İmam nikâhlı iki eşin, sosyal medya sitesi Facebook'taki kavgası, K.A. isimli bir adamın biri resmi nikâhlı, 6'sı imam nikâhlı 7 kadınla birden evlendiğini ortaya çıkarttı.

Bir gece kulubünde güvenlik görevlisi olarak görev yapan K.A’nın imam nikahı ile beraber olduğu iki kadın kişisel facebook sayfalarından birbirlerine hakaret etti.

Kadınlardan A.Ş durumu savcılığa suç duyurusu yaparak bildirdi. Ankara C.Başsavcılığı şikayetçi olan A.Ş ve şikayet ettiği T.A’yı ifadeye çağırdı.

İfadeler de her iki kadın da beraber oldukları K.A’nın diğer eşlerinin isimlerini de verince, ortaya 4’ü imam nikahlı, biri resmi nikahlı 5 kadın  daha çıktı. Savcı tartışan kadınlara olayı sorduğunda iki kadın da K.A’nın beraber olduğu birçok kadın ismini sıralayarak kendisine aşık olduğunu, diğer kadınların K.A’yı bırakmadıkları için birlikteliklerinde sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Savcı aldığı ifade karşısında şaşkına döndü. Kadınların “hakaret” suçlamasıyla yaptığı şikayet üzerine açılan soruşturmada, K.A’nın beraber olduğu kadınlardan ikisinin ifadesi alındı. Savcılık ilerleyen zamanlarda diğer 5 kadın ve K.A’nın da bilgisine başvuracak. 

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