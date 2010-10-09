-FACEBOOK'TA YENİ OYUN: ŞEHRİNİ KUR, BİNA SAT ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Sosyal oyun geliştiricisi ve yayıncısı Gamester tarafından hazırlanan, oyuncuların kendi şehirlerini kurup kira geliri toplayarak ya da arkadaşlarının şehirlerinden bina satın alarak bir emlak kralı olmalarına imkan tanıyan şehir planlama ve emlakçılık oyunu Townster, Facebook üzerinden yayına başladı. Sosyal etkileşim, oynanabilirlik ve eğlence odaklı yeni nesil dijital eğlence modelleri geliştirmek amacıyla 2009 yılında İstanbul'da kurulan Gamester'ın geliştirdiği Townster, online oyun piyasasındaki ''sosyal oyun'' kavramının Türkiye'deki ilk örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tamamen Türkçe olan Townster'da, Bodrum evi, Safranbolu evi, Kebapçı, Nargile evi, Simitçi, Osmanlı Konağı ve Anıtkabir gibi yerel, kültürel ve tarihi binalar da bulunuyor. Sosyal dünyadan kopmadan bilgisayar başında oyun oynama imkanı veren Townster'da oyuncular, arkadaşlarının kurdukları şehirlerdeki binaları da satın alabiliyor hatta isterlerse arkadaşlarına çeşitli hediyeler gönderebiliyor. Townster oyunculara var olan arkadaşlarıyla sıkı iletişim halinde olma olanağı tanımasının yanı sıra yeni arkadaşlar edinmeleri için de fırsat sunuyor. Oyuncular Townster oynayan diğer Facebook kullanıcılarıyla arkadaş oldukça haritalarını genişletiyor. Townster oyunu ''http://apps.facebook.com/townster'' adresinden ücretsiz olarak oynanabiliyor.