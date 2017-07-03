Facebook'ta yeni dönem: Wi-Fi Bul

Facebook, geçtiğimiz yıl test etmeye başladığı ve bazı ülkelerde kullanıma sunduğu 'Wi-Fi Bul' özelliğini, tüm kullanıcıları ile buluşturduğunu açıkladı.

Facebook'un Android ve iOS uygulamaları ile birlikte kullanıma sunulan özellik, hücresel bağlantının zayıf olması veya seyahat gibi zorlu koşullarda kullanıcıların yakınlarında bulunan Wi-Fi ağlarını görebilmesini sağlıyor. Böylece, kullanıcılar en yakınında bulunan ücretsiz kablosuz ağ noktasına giderek internet hizmetinden sorunsuzca yararlanabiliyor.



Facebook yetkilileri, ücretsiz Wi-Fi noktalarının görülebilmesi için işletmelerin kayıt yaptırması gerektiğini ve bu nedenle özelliğin gelişimi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Kullanıcılar bu özelliğe Facebook uygulamasında bulunan Daha Fazla sekmesine geçiş yaptıktan sonra, Wi-Fi Bul'a tıklayarak ulaşabiliyorlar.

