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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta yeni dönem: Wi-Fi Bul

Yeni özelliğe Facebook uygulamasında bulunan 'Daha Fazla' sekmesinden ulaşılabilecek

03 Temmuz 2017 16:28

Facebook, geçtiğimiz yıl test etmeye başladığı ve bazı ülkelerde kullanıma sunduğu 'Wi-Fi Bul' özelliğini, tüm kullanıcıları ile buluşturduğunu açıkladı.

Facebook'un Android ve iOS uygulamaları ile birlikte kullanıma sunulan özellik, hücresel bağlantının zayıf olması veya seyahat gibi zorlu koşullarda kullanıcıların yakınlarında bulunan Wi-Fi ağlarını görebilmesini sağlıyor. Böylece, kullanıcılar en yakınında bulunan ücretsiz kablosuz ağ noktasına giderek internet hizmetinden sorunsuzca yararlanabiliyor.

Facebook yetkilileri, ücretsiz Wi-Fi noktalarının görülebilmesi için işletmelerin kayıt yaptırması gerektiğini ve bu nedenle özelliğin gelişimi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Kullanıcılar bu özelliğe Facebook uygulamasında bulunan Daha Fazla sekmesine geçiş yaptıktan sonra, Wi-Fi Bul'a tıklayarak ulaşabiliyorlar.
 

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