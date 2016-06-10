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Bilim / Teknoloji

Facebook’ta yeni dönem; artık yorumlara video eklenebilecek

Video ekleme konusunda herhangi bir boyut veya süre sınırı olup olmadığı bilinmiyor

10 Haziran 2016 18:03

Twitter ile büyük bir rekabet içerisinde olan ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için güncellemeler yapmaya devam eden sosyal paylaşım sitesi Facebook, gönderi yorumları konusunda yaptığı yeni değişikliğini duyurdu.

shiftdelete.net’in haberine göre, video ekleme konusunda herhangi bir boyut veya süre sınırı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Ancak, bu değişim ile birlikte Facebook sayfalarının gönderiler ile oluşturacağı kullanıcı etkileşiminin büyük oranda artacağını rahatlıkla söylenenler arasında.

 

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