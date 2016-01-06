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Dünya
Deutsche Welle

Facebook'ta yardım isteyen vali yardımcısı kovuldu

Afganistan'da Helmand vali yardımcısı Muhammed Can Resulyar, Devlet Başkanı Eşref Gani'ye Facebook'ta mesaj yazarak yardım isteyince görevinden alındı.

06 Ocak 2016 13:44


Vali yardımcısı Resulyar, Taliban'a karşı harekete geçmesi için Devlet Başkanı Eşref Gani'ye 20 Aralık'ta Facebook'tan seslenmişti. Resulyar, "Helmand düşmek üzere" uyarısında bulunmuştu.

Facebook'taki mesajında iki gün içinde 90 güvenlik görevlisinin Taliban militanları tarafından öldürüldüğünü belirten Resulyar, durumun ciddiyetini aktarmak üzere Devlet Başkanı Eşref Gani'ye ulaşamadığını açıklamıştı.

Bir Vilayet Encümen Üyesi vali yardımcısının işine son verildiğini doğruladı.

Tehdit mektubu internette

İller İdaresi Müdürü Abdul Hakim Sedikki, Afganistan Milli Güvenlik Konseyi'nin, ilgili resmi birime mektup yazarak, Resulyar'ın görevinden el çektirilmesini ve yerine başka bir vali yardımcısının atanmasını istediğini açıkladı.

İnternete de sızan mektupta devlet görevlerinin sosyal medyayı hükümeti eleştirmek amacıyla kullanmaları durumunda bunun ciddi sonuçlarına da katlanacakları ifade ediliyor. Helmand'la ilgili yazılan mesajın "Sorumsuz açıklamalar" içerdiği ileri sürülen mektupta, "Bu kabul edilemez bir durum" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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