Facebook'ta Türkiye 7. sıraya geriledi

Socialbakers, dünyada Facebook kullanımı ve kurumsal performanslara ilişkin son güncel rakamları kurumsal blogunda yayımladı. Kullanıcı sayısına göre yapılan ülke sıralamasında Türkiye 7. sıraya gerilerken Brezilya hızlı bir yükselişle 2. sıraya oturdu.

Brezilya’da Facebook kullanıcı sayısı son üç ayda 8 milyon 432 bin kişi (yüzde 22) artarak 46 milyonu geçti. Türkiye’de ise aynı dönemde üye sayısı 496 bin 300 azalarak (yüzde 1.59) 30 milyon 700 bin oldu. Türkiye böylece kullanıcısı 538 bin (yüzde 1.78) artarak 30 milyon 782 bine yükselen Birleşik Krallık’ın gerisine düştü.

ABD’den sonra uzun süre ikinci sırada kalan Hindistan ise kullanıcısı 2 milyon 276 bin artsa da 45 milyon 774 bin kullanıcıyla Brezilya’nın ardından üçüncülüğe yerleşti. İlk 30 ülkeyi gösteren liste aşağıda.

CNNTürk'te yer alaln habere göre, Türkiye’de en çok hayranı bulunan Facebook sayfaları sıralaması da güncellendi. Socialbakers ölçümlerine göre Galatasaray en çok 6 milyon 791 hayranla lider konumunu sürdürürken, onu 5 milyon 624 bin ile Fenerbahçe ve 3 milyon 541 bin ile Beşiktaş izliyor. Dördüncü ve beşinci sıralarda 3 milyon 428 bin ile Cem Yılmaz ve 3 milyon 519 bin ile Emre Aydın bulunuyor.

Küresel sıralamadaysa Facebook’un kendi kurumsal sayfaları 66 milyonar hayranla ilk iki sırayı alıyor. Onu 60 milyon 850 bin hayranla TexasHoldEm Poker izliyor. 50 milyondan fazla hayranı bulunan diğer sayfalarsa sırasıyla YouTube, Eminem, Rihanna (iki ayrısayfa) ve Lady Gaga’ya ait.